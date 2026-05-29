В Нижегородской, Рязанской и Владимирской областях объявлена опасность БПЛА Опасность БПЛА объявлена в Нижегородской, Рязанской и Владимирской областях

Москва29 мая Вести.На территории Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей объявлена воздушна тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из данных региональных служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.

Беспилотная опасность. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам говорится в сообщениях региональных служб РСЧС

Кроме того, режим беспилотной опасности объявлен в Пензенской области, где ранее объявлялась и почти через час была отменена ракетная опасность. Как уточнил глава региона Олег Мельниченко, в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее ночью 29 мая воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Липецкой, Ивановской и Тульской областях, а также Мордовии и некоторых других регионах.