Русских: после атаки БПЛА на объект ТЭК в Ульяновской области пострадавших нет

В Ульяновской области после атаки БПЛА на объект ТЭК пострадавших нет Русских: после атаки БПЛА на объект ТЭК в Ульяновской области пострадавших нет

Москва23 июл Вести.В Ульяновской области в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса пострадавших нет. Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте продолжают ликвидировать последствия ударов.

В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа по объекту ТЭК… Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет написал Алексей Русских

К тушению привлечены 279 человек личного состава и 78 единиц спецтехники, в том числе аэромобильная группировка МЧС России.

Для координации работ создан оперативный штаб. На месте находится заместитель главы региона Владимир Разумков.