Москва23 июлВести.В Ульяновской области в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса пострадавших нет. Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте продолжают ликвидировать последствия ударов.
В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа по объекту ТЭК… Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нетнаписал Алексей Русских
К тушению привлечены 279 человек личного состава и 78 единиц спецтехники, в том числе аэромобильная группировка МЧС России.
Для координации работ создан оперативный штаб. На месте находится заместитель главы региона Владимир Разумков.