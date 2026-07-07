Крупнейший за последние 5 лет лесной пожар потушили на Камчатке

На Камчатке полностью потушили самый крупный лесной пожар за последние 5 лет Крупнейший за последние 5 лет лесной пожар потушили на Камчатке

Москва7 июл Вести.Крупный лесной пожар в Тигильском районе Камчатки, угрожавший селам Тигиль и Седанка, полностью ликвидирован 7 июля. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Возгорание возникло 21 июня. Тушение осложнялось жарой и сильным ветром с порывами до 20 м/с — огонь распространялся почти с той же скоростью. Местность покрыта густым березняком и кедровым стлаником. Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований, МЧС и добровольцев удалось остановить распространение и не допустить перехода огня на населенные пункты.

Локализовать пожар удалось накануне, замкнув его между двумя реками.

На Камчатке продолжается пожароопасный сезон, особенно сложная обстановка сохраняется в центральных и северных районах. В Тигильском округе действует особый противопожарный режим и ограничен доступ в леса.