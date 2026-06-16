Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Ялте

В Ялте ликвидировали пожар в жилом доме, в котором погибли трое человек Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Ялте

Москва16 июн Вести.В городе Ялте полностью потушен пожар, произошедший минувшей ночью в одном из жилых домов на улице Сосновой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

О возгорании стало известно в 1.07 мск. Огонь распространился на 560 квадратных метров.

Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 16.25 написано в канале ведомства в MAX

В ходе тушения огня в жилом доме были обнаружены тела трех человек.

Обстоятельства и точная причина возникновения огня устанавливаются. Этим занимается прокуратура.