Москва16 июнВести.В Ялте на улице Сосновой пожарные тушат возгорание в двухэтажном жилом доме, площадь горения составляет 300 квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС Крыма.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит многоквартирный двухэтажный жилой дом на площади 300 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нетотмечается в сообщении
По данным ведомства, в ликвидации огня участвуют порядка 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.