МЧС: пожарные в Ялте ликвидируют в доме возгорание площадью 300 "квадратов"

В Ялте пожарные тушат двухэтажный жилой дом МЧС: пожарные в Ялте ликвидируют в доме возгорание площадью 300 "квадратов"

Москва16 июн Вести.В Ялте на улице Сосновой пожарные тушат возгорание в двухэтажном жилом доме, площадь горения составляет 300 квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС Крыма.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит многоквартирный двухэтажный жилой дом на площади 300 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет отмечается в сообщении

По данным ведомства, в ликвидации огня участвуют порядка 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.