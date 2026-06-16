В многоквартирном доме в Ялте после пожара обнаружили тела трех погибших

Трое погибших найдены на месте пожара в Ялте В многоквартирном доме в Ялте после пожара обнаружили тела трех погибших

Москва16 июн Вести.После тушения пожара в жилом доме на Сосновой улице в Ялте были обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку по факту гибели.

В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших говорится в сообщении

Специалисты также проводят пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой будет установлен точный очаг и причина возгорания.

Ранее сообщалось, что обстоятельства пожара на Сосновой улице проверяет прокуратура.