Уголовное дело возбудили в Туле по факту гибели трех человек при пожаре

В Туле возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре Уголовное дело возбудили в Туле по факту гибели трех человек при пожаре

Москва3 июн Вести.После пожара в производственном здании на проспекте Ленина в Туле, где погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

Следователи следственного управления СК России по Тульской области приступили к выполнению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова говорится в сообщении ведомства

3 июня в Туле произошло возгорание в производственном здании. Сначала сообщалось о двух погибших. После разбора завалов спасатели нашли тело еще одного человека.