Москва3 июнВести.После пожара в производственном здании на проспекте Ленина в Туле, где погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.
Следователи следственного управления СК России по Тульской области приступили к выполнению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усоваговорится в сообщении ведомства
3 июня в Туле произошло возгорание в производственном здании. Сначала сообщалось о двух погибших. После разбора завалов спасатели нашли тело еще одного человека.