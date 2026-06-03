Москва3 июнВести.Открытое горение ликвидировано на месте пожара в производственном здании в Туле на проспекте Ленина. При разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
При разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего человекаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в пожаре в производственном здании погибло два человека.
Для установления причин произошедшего на месте работают специалисты Испытательной пожарной лаборатории Тульской области и дознаватели спасательного ведомства.