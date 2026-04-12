Семья из трех человек погибла на пожаре в Калининграде

Москва12 апр Вести.Семья из трех человек погибла в результате пожара в жилом доме в Калининграде. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла ночью 12 апреля, в воскресенье, на улице Инженерной.

На 4 этаже многоквартирного жилого дома по улице Инженерной в Калининграде в результате пожара погибли три человека: 61-летний мужчина, его 53-летняя жена и 34-летний сын говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

На месте работает следственная группа, в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе – пожарно-техническая. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.