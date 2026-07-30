Москва30 июлВести.Три пункта временного размещения развернуты в Оренбургской области из-за бушующего ландшафтного пожара в Домбаровском районе, туда переедут 70 человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Он отметил, что в муниципалитете складывается непростая ситуация – из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обходсказано в сообщении
На месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй – у детского оздоровительного лагеря "Сокол", в котором сейчас нет детей.
В ликвидации пожара задействованы 43 человека, 17 единиц техники, а также беспилотники, помогающие отслеживать динамику распространения огня.