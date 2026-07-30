В Оренбургской области из-за природного пожара в ПВР переедут жители 70 домов

Три ПВР развернуты в Оренбургской области из-за ландшафтного пожара В Оренбургской области из-за природного пожара в ПВР переедут жители 70 домов

Москва30 июл Вести.Три пункта временного размещения развернуты в Оренбургской области из-за бушующего ландшафтного пожара в Домбаровском районе, туда переедут 70 человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он отметил, что в муниципалитете складывается непростая ситуация – из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход сказано в сообщении

На месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй – у детского оздоровительного лагеря "Сокол", в котором сейчас нет детей.

В ликвидации пожара задействованы 43 человека, 17 единиц техники, а также беспилотники, помогающие отслеживать динамику распространения огня.