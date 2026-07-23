Пожарные из Иркутска отправятся в Томскую область на ликвидацию ЧС в лесах Иркутские пожарные помогут коллегам в Томской области тушить лесные пожары

Москва23 июл Вести.50 парашютистов и десантников-пожарных Иркутской области отправились помогать тушить лесные пожары в Томской области. Об этом сообщает правительство Прибайкалья.

Они будут помогать коллегам из разных регионов страны ликвидировать лесные пожары уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области в МАХ

Ранее правительство Томской области обратилось с просьбой о направлении в регион дополнительной группы лесных пожарных. С июня на территории области действует режим чрезвычайной ситуации. На фоне жары и отсутствия осадков в лесах происходят массовые возгорания растительности.