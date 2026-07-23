В Томской области рассказали о борьбе с лесными пожарами

Десант Авиалесохраны высадился в тайге для тушения пожаров В Томской области рассказали о борьбе с лесными пожарами

Москва23 июл Вести.Сотрудники Авиалесоохраны десантировались в тайге в Томской области для тушения пожаров на труднодоступных участках. Всего с 13 июля в Томской области потушены более 240 лесных пожаров. Местные власти призывают граждан сообщать информацию по обнаружению пожаров, рассказал ИС "Вести" заместитель директора ОГКУ "Томское управление лесами" по вопросам организации лесного хозяйства Максим Егоров.

Региональная диспетчерская служба Томской области принимает звонки от населения граждан по любым лесонарушениям, которые происходят в Томской области. Сейчас большая часть звонков поступает по обнаружению лесных пожаров отметил он

Борьба с пожарами осуществляется силами Авиалесохраны. По данным специалистов ведомства, причиной возгораний стали сухие грозы и человеческий фактор. Тушение осложняют засуха и жаркая погода. Для усиленной борьбы с лесными пожарами в регион стягиваются дополнительные силы, накануне в регион прибыли специалисты из Иркутской области.

В Томской области продолжает действовать режим ЧС федерального уровня. По сведениям на 22 июля, специалистам удалось ликвидировать пять возгораний, однако ситуация с пожарами остается напряженной.