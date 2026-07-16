Еще четыре пожара удалось ликвидировать в Томской области

В Томской области количество лесных пожаров снизилось до 10 Еще четыре пожара удалось ликвидировать в Томской области

Москва16 июл Вести.За сутки четыре лесных пожара потушили в Томской области, сообщает региональный Департамент лесного хозяйства.

Действуют 10 лесных пожаров на территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничеств уточнили в пресс-службе областного Департамента лесного хозяйства в МАХ

Ранее на всей территории Томской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной пожарной опасностью. В департаменте уточнили, что все пожары, действующие в Томской области, возникли из-за гроз.