Москва16 июлВести.За сутки четыре лесных пожара потушили в Томской области, сообщает региональный Департамент лесного хозяйства.
Действуют 10 лесных пожаров на территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничествуточнили в пресс-службе областного Департамента лесного хозяйства в МАХ
Ранее на всей территории Томской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной пожарной опасностью. В департаменте уточнили, что все пожары, действующие в Томской области, возникли из-за гроз.