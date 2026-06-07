Москва7 июнВести.В Бурятии пожарные ликвидируют в лесу возникшее из-за удара молнии возгорание, угрозы населенным пунктам нет, сообщается в MAX-канале Агентства лесного хозяйства республики.
За прошедшие сутки в лесном фонде обнаружен один пожар в Северо-Байкальском районе. Возгорание возникло вследствие удара молнииотмечается в сообщении
Площадь горения к утру воскресенья, 7 июня, составила 0,1 га. В ликвидации пламени участвуют 10 специалистов и две единицы техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 тысяч рублей.