В Бурятии тушат возникший из-за грозы лесной пожар Лесники Бурятии тушат возникший от удара молнии пожар

Москва7 июн Вести.В Бурятии пожарные ликвидируют в лесу возникшее из-за удара молнии возгорание, угрозы населенным пунктам нет, сообщается в MAX-канале Агентства лесного хозяйства республики.

За прошедшие сутки в лесном фонде обнаружен один пожар в Северо-Байкальском районе. Возгорание возникло вследствие удара молнии отмечается в сообщении

Площадь горения к утру воскресенья, 7 июня, составила 0,1 га. В ликвидации пламени участвуют 10 специалистов и две единицы техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 тысяч рублей.