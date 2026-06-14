В Оренбургской области из-за удара молнии сгорели три дома

Из-за грозы сгорело несколько домов в Оренбургской области В Оренбургской области из-за удара молнии сгорели три дома

Москва14 июн Вести.В Оренбургской области из-за грозы сгорело три дома. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел днем 13 июня в селе Лабазы Курманаевского района. По предварительным данным, молния попала в нежилой дом на улице Чапаева. Пламя быстро перешло на два соседних жилых дома и хозяйственные постройки.

Гроза вызвала пожар в Курманаевском районе. Днем 13 июня в селе Лабазы молния, предположительно, стала причиной возгорания говорится в публикации МЧС

К тушению привлекались 14 человек личного состава, четыре единицы спецтехники МЧС и добровольные пожарные команды. Огнем было охвачено 329 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.