Москва14 июнВести.В Оренбургской области из-за грозы сгорело три дома. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел днем 13 июня в селе Лабазы Курманаевского района. По предварительным данным, молния попала в нежилой дом на улице Чапаева. Пламя быстро перешло на два соседних жилых дома и хозяйственные постройки.
Гроза вызвала пожар в Курманаевском районе. Днем 13 июня в селе Лабазы молния, предположительно, стала причиной возгоранияговорится в публикации МЧС
К тушению привлекались 14 человек личного состава, четыре единицы спецтехники МЧС и добровольные пожарные команды. Огнем было охвачено 329 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал.