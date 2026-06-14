Москва14 июнВести.В Волгодонске из-за попадания молнии вспыхнул частный дом. К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Ростовской области на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел на проезде Монтажников 13 июня. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
В Волгодонске из-за попадания молнии загорелся дом. ЧП произошло вчера на проезде Монтажников. Из-за разряда молнии загорелась кровля частного домаговорится в публикации МЧС
К тушению привлекались 18 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.
Предварительная версия – грозовой разряд ударил прямо в крышу строения.