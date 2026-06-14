Москва14 июнВести.В Ростове-на-Дону случился пожар из-за обычной свечи. Хозяин дома зажег ее, но оставил без контроля. После попадания горячего воска на предметы обстановки началось возгорание. Об этом сообщило ГУ МЧ РФ по Ростовской области на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме в Педагогическом переулке 13 июня.
Мужчина зажег свечу и оставил без присмотра. Раскаленный воск попал на предметы обстановки, начался пожарговорится в публикации МЧС
Огнем было охвачено 40 квадратных метров. На место выезжали 12 огнеборцев МЧС и три единицы спецтехники.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Дознаватель установил: причина случившегося- неосторожное обращение с огнем.