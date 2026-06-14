В Ростове-на-Дону оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара

В Ростове-на-Дону из-за забытой свечи сгорел жилой дом В Ростове-на-Дону оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара

Москва14 июн Вести.В Ростове-на-Дону случился пожар из-за обычной свечи. Хозяин дома зажег ее, но оставил без контроля. После попадания горячего воска на предметы обстановки началось возгорание. Об этом сообщило ГУ МЧ РФ по Ростовской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме в Педагогическом переулке 13 июня.

Мужчина зажег свечу и оставил без присмотра. Раскаленный воск попал на предметы обстановки, начался пожар говорится в публикации МЧС

Огнем было охвачено 40 квадратных метров. На место выезжали 12 огнеборцев МЧС и три единицы спецтехники.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Дознаватель установил: причина случившегося- неосторожное обращение с огнем.