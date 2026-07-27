В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА возникли пожары на предприятии и складах Из-за падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись предприятие и склады

Москва27 июл Вести.

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки зафиксированы разрушения в трех районах города: Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, падение беспилотников привело к возгораниям на территории частного предприятия, складских объектов и нескольких частных домовладений. Также загорелись несколько автомобилей рядом с жилыми домами.

"В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений", — написал он в своем Telegram-канале.

Большинство пожаров удалось оперативно потушить. В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем на площади 400 кв. м. Кроме того, в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в одном из социальных учреждений выбиты стекла.

Информация о последствиях уточняется. Власти заверили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.