Москва21 июлВести.В одном из районов Ростовской в результате ночной воздушной атаки загорелся лес, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесанаписал он в мессенджере MAX
Ведется тушение пожара. Пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.
По данным губернатора, минувшей ночью под удар попали Константиновский, Обливский, Боковский и Советский (сельский) районы Ростовской области. В этих районах, а также в Ростове-на-Дону уничтожены беспилотные летательные аппараты и ракеты.