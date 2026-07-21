В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся лес Возгорание леса зафиксировано в Ростовской области после атаки беспилотников

Москва21 июл Вести.В одном из районов Ростовской в результате ночной воздушной атаки загорелся лес, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса написал он в мессенджере MAX

Ведется тушение пожара. Пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.

По данным губернатора, минувшей ночью под удар попали Константиновский, Обливский, Боковский и Советский (сельский) районы Ростовской области. В этих районах, а также в Ростове-на-Дону уничтожены беспилотные летательные аппараты и ракеты.