Москва21 июлВести.Ночью во вторник, 21 июля, в Ростовской области была отражена воздушная атака, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
ПВО сбила беспилотные летательные аппараты и ракеты над Ростовом-на-Дону, Константиновским, Обливским, Боковским и Советским (сельским) районами.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесаговорится в публикации
В настоящее время идет тушение пожара. Угроза населенным пунктам отсутствует, пострадавших нет.