Слюсарь: в Ростовской области сбили БПЛА и ракеты, загорелся лес

Ночью в Ростовской области сбили беспилотники и ракеты Слюсарь: в Ростовской области сбили БПЛА и ракеты, загорелся лес

Москва21 июл Вести.Ночью во вторник, 21 июля, в Ростовской области была отражена воздушная атака, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

ПВО сбила беспилотные летательные аппараты и ракеты над Ростовом-на-Дону, Константиновским, Обливским, Боковским и Советским (сельским) районами.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса говорится в публикации

В настоящее время идет тушение пожара. Угроза населенным пунктам отсутствует, пострадавших нет.