Слюсарь: БПЛА и ракеты сбиты в двух городах и четырех районах Ростовской области

Воздушная атака отражена в шести муниципалитетах Ростовской области Слюсарь: БПЛА и ракеты сбиты в двух городах и четырех районах Ростовской области

Москва27 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты и ракеты были сбиты в двух городах и четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском, а также в Таганрогском заливе написал глава региона

Он также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.