Сельхозугодья в Ростовской области воспламенились при падении обломков БПЛА

Упавшие обломки БПЛА привели к пожару в сельхозугодьях Ростовской области Сельхозугодья в Ростовской области воспламенились при падении обломков БПЛА

Москва7 июл Вести.Обломки БПЛА ВСУ упали на территории сельхозугодий в Миллеровском и Веселовском районах Ростовской области, что привело к пожару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Он уточнил, что возгорания быстро ликвидировали и никто не пострадал.

В Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Пострадавших нет говорится в сообщении

Всего, по данным губернатора, в Ростовской области за ночь были уничтожены не менее десяти БПЛА. Атака затронула Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также пять районов области – Семикаракорский, Миллеровский, Багаевский, Кашарский, Тарасовский.