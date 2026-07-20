Лес загорелся в Ростовской области после атаки дронов

В Ростовской области после атаки БПЛА начался лесной пожар Лес загорелся в Ростовской области после атаки дронов

Москва20 июл Вести.В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в лесном массиве. Произошел пожар, который оперативно потушили, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено более 35 БПЛА. Дроны сбиты в Таганроге, Таганрогском заливе, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинскомй и Чертковском районах.

В настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется.