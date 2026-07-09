В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся камыш в Азовском районе В Ростовской области от падения обломков БПЛА загорелся камыш

Москва9 июл Вести.В Азовском районе Ростовской области в результате падения обломков беспилотника загорелся камыш. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

В Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта написал Юрий Слюсарь

По его данным, возгорание произошло в карьере на значительном удалении от жилых домов. Огонь тушат специалисты противопожарной службы.

Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более 20 дронов. Беспилотники сбиты в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Таганрогском заливе в результате атаки повреждены два танкера, на них возникли возгорания. Пострадавших нет, экипажи эвакуированы.