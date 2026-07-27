Москва27 июлВести.Минувшей ночью Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке украинских беспилотников. 27 июля в результате падения обломков погибли двое супругов. Еще пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощьзаявил глава Ростовской области в мессенджере МАХ
В трех районах города — Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском — зафиксированы разрушения. В результате падения беспилотников возникли пожары на складах, в частном предприятии и жилых домах. А также загорелись несколько автомобилей.
В настоящее время большинство возгораний ликвидировано. Сейчас спасатели продолжают тушение огня на площади 400 квадратных метров.
Слюсарь добавил, что воздушная атака продолжается в Таганроге. Губернатор призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности.