Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону

Последствия ночной атаки БПЛА в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшие Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону

Москва27 июл Вести.Минувшей ночью Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке украинских беспилотников. 27 июля в результате падения обломков погибли двое супругов. Еще пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь заявил глава Ростовской области в мессенджере МАХ

В трех районах города — Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском — зафиксированы разрушения. В результате падения беспилотников возникли пожары на складах, в частном предприятии и жилых домах. А также загорелись несколько автомобилей.

В настоящее время большинство возгораний ликвидировано. Сейчас спасатели продолжают тушение огня на площади 400 квадратных метров.

Слюсарь добавил, что воздушная атака продолжается в Таганроге. Губернатор призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности.