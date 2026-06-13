В нескольких регионах России молнии стали причиной пожаров в жилых домах Серия пожаров из-за ударов молний произошла в России за последние дни

Москва13 июн Вести.За последние несколько дней в России произошла серия пожаров, вызванных ударами молний. Зафиксированы возгорания в десятках жилых домов и квартир. Есть пострадавший. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Серия пожаров из-за молний в России. Горят квартиры и дома, есть пострадавший говорится в публикации SHOT

Стихия нанесла урон в Кемеровской области, где молнии спалили два дома в селах Андреевка и Красный Яр. Вместе с жильем огонь уничтожил веранду, гараж и стоявший в нем автомобиль. В Ярославской области после прямого попадания разряда сгорел двухквартирный дом в Гаврилов-Яме - один мужчина пострадал.

В Ульяновской области из-за грозы начался пожар в доме в селе Кивать. В Нижнем Новгороде в центре города выгорела квартира; местные жители сетуют, что их дома на улице Минина не защищены от молний. Также удар пришелся по частному дому в башкирском поселке Зинино - строение сгорело, обошлось без пострадавших.

Пожары также фиксировались и в других регионах страны. В Казани вспыхнул строящийся дом, в Челябинске и области - опоры ЛЭП и коттедж. В Тюмени во время ливня и сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома, в Чите обрушилась часть стены. В селе Смоленке Забайкальского края огонь уничтожил крышу деревянного дома. А в Бурятии из-за удара молнии разгорелся крупный лесной пожар - там работают сотрудники экстренных служб и Авиалесоохраны.

Кроме того, в России стали чаще замечать шаровые молнии. Последние видели в Калининградской области и под Омском.