Молния попала в жилой дом в Уфе – не работают лифты и повреждены машины

В Уфе молния попала в многоквартирный дом Молния попала в жилой дом в Уфе – не работают лифты и повреждены машины

Москва29 июл Вести.Утром, 29 июля, в столице Башкирии бушевала сильная гроза, и во время стихии молния ударила в многоэтажный дом. От удара на землю упали несколько фрагментов облицовки фасада, которые повредили припаркованные автомобили, сообщает ИС "Вести". Кроме того, во всех подъездах дома перестали работать лифты.

Из-за сильного ливня в городе оказались подтопленными несколько улиц, что затрудняет проезд автомобилей.

МЧС Башкирии предупреждает, что в ближайшие дни погода продолжит ухудшаться, возможны возникновения чрезвычайных ситуаций. Завтра в Башкортостане грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами возможен туман.