Смерч повредил дома и оставил часть населенных пунктов без света в Башкирии

В Башкирии смерч повредил жилые дома и оставил людей без света и газа Смерч повредил дома и оставил часть населенных пунктов без света в Башкирии

Москва10 июл Вести.На Башкирию обрушился мощный смерч, из-за которого жители некоторых населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, стихия повредила жилые дома, а также нарушила газоснабжение.

По словам местных жителей, сильный вихрь сорвал крыши с нескольких зданий. Из-за повреждения линий электропередачи одна из деревень временно осталась без света, а восемь домов — без газа говорится в публикации

Сотрудники экстренных служб работают на местах. Жителей призвали не выезжать на дороги без крайней необходимости и не приближаться к оборванным ветром проводам.

По данным издания, смерч появился благодаря мощному циклону, который сейчас смещается в сторону Центральной России.