Москва10 июлВести.На Башкирию обрушился мощный смерч, из-за которого жители некоторых населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, стихия повредила жилые дома, а также нарушила газоснабжение.
По словам местных жителей, сильный вихрь сорвал крыши с нескольких зданий. Из-за повреждения линий электропередачи одна из деревень временно осталась без света, а восемь домов — без газаговорится в публикации
Сотрудники экстренных служб работают на местах. Жителей призвали не выезжать на дороги без крайней необходимости и не приближаться к оборванным ветром проводам.
По данным издания, смерч появился благодаря мощному циклону, который сейчас смещается в сторону Центральной России.