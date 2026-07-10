Москва10 июл Вести.Мощный смерч пронесся над Рязанской областью, сильно пострадала база отдыха в селе Дубровичи, сообщает Baza.

Там ураган повалил десятки деревьев у воды, накрыл местный пляж и дом отдыха. В момент разгула стихии в местечке отдыхали несколько десятков семей – чудом никто не пострадал пишет паблик

Ранее смерчи бушевали в Свердловской области и Башкирии. В республике сильным вихрем сорвало крыши с нескольких зданий, из-за повреждения линии электропередачи одна из деревень осталась без электричества, а восемь домов – без газа.

По словам синоптиков, смерчи появляются благодаря мощному циклону, который сейчас смещается в сторону Центральной России. Он придет в Московскую, Тульскую, Калужскую, Владимирскую, Нижегородскую и ряд других областей.