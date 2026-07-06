Более 6,8 тысячи жителей Ивановской области остались без света после грозы

МЧС: после грозового фронта отключилось электроснабжение в Ивановской области Более 6,8 тысячи жителей Ивановской области остались без света после грозы

Москва6 июл Вести.Вечером в воскресенье, 5 июля, после прохождения грозового фронта произошло отключение электроснабжения в Ивановской области, без света остались более 6,8 тысячи человек, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Без электроснабжения остаются жители Иваново, Ивановского, Верхнеландеховского и Пестяковского районов. Всего в зоне отключения — 6 843 человека, в том числе 1 254 ребенка отмечается в сообщении

Предварительная причина отключения - срабатывание автоматики из-за перехлеста проводов. К месту происшествия направлены 32 человека и 11 единиц техники. Ориентировочное время восстановления – 02.00 понедельника, 6 июля.

В свою очередь синоптик Михаил Леус в своем MAX-канале рассказал о редком для средней полосы природном явлении – по набережной реки Уводи пронесся смерч. Жители Иванова стали этому свидетелями.