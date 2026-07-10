Три человека пострадали в результате прохождения смерча в Рязанской области

В Рязанской области три человека пострадали от поваленных ураганом деревьев Три человека пострадали в результате прохождения смерча в Рязанской области

Москва10 июл Вести.В районе села Дубровичи Рязанской области три человека пострадали в результате падения деревьев при прохождении смерча, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пострадали три человека, среди пострадавших детей нет сказали в пресс-службе

По данным МЧС, люди получили травмы вечером 9 июля. На месте был развернут оперативный штаб. Спасатели распиливали упавшие деревья, чтобы освободить дорогу для проезда автомобилей.

К ликвидации последствий прохождения смерча привлекались15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.