Москва28 маяВести.В Тюменской области ветер вырвал с корнем деревья, из-за непогоды были повреждены автомобили и жилые дома. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".
Согласно публикации, шторм накрыли не только Тюменскую область, но и всю Западную Сибирь. Ветер в некоторых районах достигал скорости 23 метра в секунду.
В социальных сетях тюменцы сообщают об отключении электричества, ветер повредил линии электропередачипишет издание
Некоторые светофоры перестали работать, а в домах выбило москитные сетки, обшивку, кирпичи. Зеленые насаждения побило градом.