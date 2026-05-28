Тюменская область пострадала от мощных ливней и ветра

Москва28 мая Вести.В Тюменской области ветер вырвал с корнем деревья, из-за непогоды были повреждены автомобили и жилые дома. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".

Согласно публикации, шторм накрыли не только Тюменскую область, но и всю Западную Сибирь. Ветер в некоторых районах достигал скорости 23 метра в секунду.

В социальных сетях тюменцы сообщают об отключении электричества, ветер повредил линии электропередачи пишет издание

Некоторые светофоры перестали работать, а в домах выбило москитные сетки, обшивку, кирпичи. Зеленые насаждения побило градом.