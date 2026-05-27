Сильный ветер в Удмуртии повредил ЛЭП и кровли 80 домов и соцучреждений

В Удмуртии сильный ветер повредил ЛЭП, а также кровли 80 домов и соцучреждений Сильный ветер в Удмуртии повредил ЛЭП и кровли 80 домов и соцучреждений

Москва27 мая Вести.В Удмуртии во время непогоды были повреждены линии электропередачи, кровли жилых домов и социальных учреждений, а также попалил столбы и деревья. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

О последствиях непогоды в Балезинском районе: сильный ветер повредил линии электропередачи, из-за отключения электричества 4 населенных пункта – поселок Балезино, деревни Такапи, Кожило и Кестым – остались без воды. По предварительным данным повреждены крыши 80 домов и соцучреждений, ветер повалил деревья и столбы уточнил Бречалов в своем Telegram-канале

По его словам, в настоящее время уже восстановлено электроснабжение в деревне Кестым, частично – в Балезино, в том числе в районной больнице, запушены насосы для возобновления водоснабжения. "Основные дороги расчищены от упавших деревьев и веток, движение восстановлено", - добавил глава Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии из-за сильного ветра и дождя с градом сильнее всего пострадал Балезинский район. Одна местная жительница погибла. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке.