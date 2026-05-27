Москва27 маяВести.По ряду районов Удмуртии 27 мая "прошлись" сильный ветер и дождь с градом. Сильнее всего пострадал Балезинский район. Одна местная жительница погибла, сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов.
К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участкенаписал он в своем Telegram-канале
По предварительной оценке, в районе повреждены крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, а также двух магазинов. Повреждены кровли, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух детских садах. В районной больнице пострадала кровля пищеблока.
На проезжую часть порывами ветра повалило более 60 деревьев и несколько столбов. Их помогали убирать сотрудники управляющих компаний и местные жители.
Кроме того, произошли отключения электроэнергии. Из-за этого поселок Балезино, а также деревни Такапи, Кожило и Кестым остались и без воды.
Последствия разгула стихии ликвидируют аварийные бригады электромонтеров. На помощь им выдвинулись бригады из Кеза и Глазова.
Для сил и средств муниципального звена РСЧС введен режим повышенной готовности д.
Ситуация в Балезинском районе по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова находится на особом конторе, сообщил Ефимов.