В Удмуртии погибла женщина, прятавшаяся от непогоды в теплице

Москва27 мая Вести.По ряду районов Удмуртии 27 мая "прошлись" сильный ветер и дождь с градом. Сильнее всего пострадал Балезинский район. Одна местная жительница погибла, сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов.

К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке написал он в своем Telegram-канале

По предварительной оценке, в районе повреждены крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, а также двух магазинов. Повреждены кровли, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух детских садах. В районной больнице пострадала кровля пищеблока.

На проезжую часть порывами ветра повалило более 60 деревьев и несколько столбов. Их помогали убирать сотрудники управляющих компаний и местные жители.

Кроме того, произошли отключения электроэнергии. Из-за этого поселок Балезино, а также деревни Такапи, Кожило и Кестым остались и без воды.

Последствия разгула стихии ликвидируют аварийные бригады электромонтеров. На помощь им выдвинулись бригады из Кеза и Глазова.

Для сил и средств муниципального звена РСЧС введен режим повышенной готовности д.

Ситуация в Балезинском районе по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова находится на особом конторе, сообщил Ефимов.