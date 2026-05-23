Москва23 маяВести.В Сыктывкаре из-за грозы, сопровождающейся шквалистым ветром и градом, произошли порывы на электросетях. О ситуации в Telegram-канале сообщил глава города Максим Мартышин.
По словам Мартышина, он держит прямую связь с диспетчерскими и аварийными службами.
Они работают. Основные сигналы – порывы на электросетях, ограничение электроснабжения. Прямая связь с аварийными бригадами для устранения инцидентовуточнил глава города
Мартышин призвал жителей соблюдать меры безопасности и сразу же сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу Сыктывкара о проблемах на местах – упавшем дереве, оборванном проводе, сорванной кровле.