В Сыктывкаре из-за непогоды произошли порывы на электросетях

Москва23 мая Вести.В Сыктывкаре из-за грозы, сопровождающейся шквалистым ветром и градом, произошли порывы на электросетях. О ситуации в Telegram-канале сообщил глава города Максим Мартышин.

По словам Мартышина, он держит прямую связь с диспетчерскими и аварийными службами.

Они работают. Основные сигналы – порывы на электросетях, ограничение электроснабжения. Прямая связь с аварийными бригадами для устранения инцидентов уточнил глава города

Мартышин призвал жителей соблюдать меры безопасности и сразу же сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу Сыктывкара о проблемах на местах – упавшем дереве, оборванном проводе, сорванной кровле.