Ураган раскачивал дома и срывал крыши в Северо-Курильске

Ураганный ветер раскачивал жилые дома на Курилах Ураган раскачивал дома и срывал крыши в Северо-Курильске

Москва6 мая Вести.Порывы ветра до 40 м/с раскачивали жилые дома в Северо-Курильске на острове Парамушир и частично оставили город без света. Об этом рассказали в администрации Северо-Курильского муниципального округа.

По информации мэрии, ураган повалил дорожные знаки, у некоторых зданий сорвало кровлю.

Порывы были такой силы, что дома буквально вибрировали. Раскачивание зданий было схоже с землетрясением сказано в сообщении

Коммунальщики уже приступили к работам по устранению последствий непогоды. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко держит ситуацию на личном контроле.