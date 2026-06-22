В городе Кушва из-за непогоды обесточены более 4000 частных домов

Более 4000 частных домов в городе Кушва остались без света из-за непогоды В городе Кушва из-за непогоды обесточены более 4000 частных домов

Москва22 июн Вести.В городе Кушва Свердловской области, где вечером 22 июня прошел грозовой фронт со шквалистым ветром, более 4000 частных домов остались без электроэнергии, информации пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабжения отмечается в публикации

По оперативной информации, ветром повреждены 40 кровель домов, было повалено 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи.

Ликвидируют последствия непогоды более 40 сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона и 15 единиц техники. Ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области.