Москва22 июнВести.В городе Кушва Свердловской области, где вечером 22 июня прошел грозовой фронт со шквалистым ветром, более 4000 частных домов остались без электроэнергии, информации пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.
Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабженияотмечается в публикации
По оперативной информации, ветром повреждены 40 кровель домов, было повалено 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи.
Ликвидируют последствия непогоды более 40 сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона и 15 единиц техники. Ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области.