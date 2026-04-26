Буря оставила без электричества 103 населенных пункта на западе Украины

На западе Украины бушует мощная буря со смерчем Буря оставила без электричества 103 населенных пункта на западе Украины

Москва26 апр Вести.Во Львовской области на западе Украины поднялась мощная буря со смерчем. Непогода оставила без электроэнергии 103 населенных пункта в регионе, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, ураган валит деревья с корнями и срывает крыши домов.

Разгул стихии затронул и другие регионы страны. В Харькове остановилось метро и пропал свет на фоне отключений электричества, в Запорожской области сильный ветер повалил опоры ЛЭП.

Ранее сообщалось о возобновлении механизма подачи электричества по графику во всех областях Украины.