Москва26 апрВести.Во Львовской области на западе Украины поднялась мощная буря со смерчем. Непогода оставила без электроэнергии 103 населенных пункта в регионе, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, ураган валит деревья с корнями и срывает крыши домов.
Разгул стихии затронул и другие регионы страны. В Харькове остановилось метро и пропал свет на фоне отключений электричества, в Запорожской области сильный ветер повалил опоры ЛЭП.
Ранее сообщалось о возобновлении механизма подачи электричества по графику во всех областях Украины.