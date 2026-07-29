В Свердловской области из-за урагана повалены опоры ЛЭП и сорваны крыши домов В Свердловской области из-за урагана повреждены крыши зданий

Москва29 июл Вести.В Свердловской области устраняют последствия вчерашнего урагана. В поселке Лобва на северо-западе региона шквалами повредило крыши двух многоквартирных домов, гостиницы, магазинов и дома культуры. Также из-за урагана повалило пять опор ЛЭП. Об этом сообщает ИС "Вести".

В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено.

Новый удар стихия нанесла на следующий день после того, как власти региона сообщили об устранении последствий смерча в райцентре Кушва.

29 июля в Свердловской области снова возможны дожди, на западе местами сильные, грозы. Температура ожидается выше 30 градусов.