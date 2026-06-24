Синоптик: циклон из Свердловской и Тюменской областей движется в ХМАО

Циклон, потрепавший Кушву, перемещается в сторону ХМАО Синоптик: циклон из Свердловской и Тюменской областей движется в ХМАО

Москва24 июн Вести.В Свердловской и Тюменской областях сохраняется неустойчивая погода, циклон с зонами сильной конвекции перемещается в сторону Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Там будет короткий промежуток между дождями, области сильной конвекции сохраняются, но скорее перемещаются на юг Тюменской области, туда, в Ханты-Мансийский автономный округ отметил синоптик

По его словам, затем циклон будет успокаиваться и перемещаться дальше, к Ямало-Ненецкому автономному округу.

Комментируя ситуацию в городе Кушва Свердловской области, где 22 июня прошел смерч, Шувалов пояснил, что подобные смерчевые вихри образуются из-за активной конвективной деятельности – интенсивных вертикальных движениях воздуха в атмосфере. Это приводит к резкому ухудшению погоды и образованию кучево-дождевых облаков. Однако прогнозировать, где конкретно сформируется смерч, невозможно, добавил синоптик.

По последним данным, в Свердловской области из-за смерча повреждены 99 частных домов (часть из них разрушены) и 25 автомобилей. За медицинской помощью обратились 16 человек. В Кушве введен режим ЧС.