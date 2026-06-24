Житель Кушвы рассказал, как смерч разрушил его дом и повалил яблони

"Крыши нет, баню разобрало": житель Кушвы рассказал о последствиях урагана Житель Кушвы рассказал, как смерч разрушил его дом и повалил яблони

Москва24 июн Вести.Житель города Кушва Свердловской области, чей дом пострадал от смерча, рассказал ИС "Вести", как стихия разрушила его участок.

По словам мужчины, он был на кухне с внуком, когда увидел в небе воронку. В ней кружились шифер и железо - через пару минут все затряслось и полетело.

Ураган обрушился на дом около 19.55 в понедельник, 22 июня. Все закончилось через несколько минут. Жена очевидца сразу позвонила дочери, которая живет неподалеку.

В результате удара стихии у дома снесло крышу и разбило окна. На участке разрушены баня, вырваны с корнями все яблони. Смерч повалил теплицы и перевернул качели.

Крыши нет, окна разбиты, баню разобрало. Все яблони с корнями выдрало рассказал очевидец

Ранее сообщалось, что смерч прошел в Свердловской области 22 июня. В результате получили повреждения 99 частных домов, часть из них разрушены, пострадали 25 машин. За помощью к врачам обратились 16 человек. В Кушве введен режим чрезвычайной ситуации.