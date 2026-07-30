Из-за сильного ветра и града в Башкирии повреждены крыши домов Сильный град прошел по Башкирии, жители подсчитывают ущерб

Москва30 июл Вести.Град размером с куриное яйцо напугал жителей Благоварского района Башкирии. В эпицентре ненастья оказалось село Верхние Каргалы. Кусками льда разбило окна, повредило фасады и крыши домов, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По предварительным данным всего в Башкирии градом повреждено 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта.

К ликвидации последствий привлекались 23 человека и 10 единиц техники, передает МЧС Башкортостана.

Завтра, 31 июля, в республике также возможны сильные дожди, град, грозы. Местами ветер будет усиливаться до 22 м/с.