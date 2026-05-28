Град размером с куриное яйцо выпал на Ставрополье

На Ставрополье град размером с куриное яйцо побил машины

Москва28 мая Вести.В Ставропольском крае выпал град размером с куриное яйцо. Об этом очевидцы сообщили ИС "Вести".

На град пожаловались жители Минеральных вод и Невинномысска. Автомобили оказались повреждены, некоторые деревья упали.

Воронежская область тоже пострадала от непогоды: в деревне Новоподклетное Рамонского района 27 мая градом побило урожай.

Неблагоприятные погодные условия наблюдались и в Краснодаре: из-за ливней, по словам очевидцев, улицы города залило водой. Подземный переход у стадиона "Кубань" оказался затоплен.