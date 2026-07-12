Жилой дом в Чистополе получил серьезные повреждения во время урагана

В Чистополе ураганным ветром сорвало крышу с жилого дома Жилой дом в Чистополе получил серьезные повреждения во время урагана

Москва12 июл Вести.По городу Чистополь в Татарстане прошел ураган, серьезные повреждения получил жилой дом, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.

В результате прохождения неблагоприятных погодных условий снесло кровлю с крыши жилого дома по улице Лесозаводская. В квартиры через щели в перекрытиях стала просачиваться вода отмечается в публикации

К месту происшествия прибыли руководитель органа местного самоуправления и личный состав пожарно-спасательной части.

В Чистополе повалены восемь деревьев и повреждены два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.