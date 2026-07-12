Москва12 июлВести.По городу Чистополь в Татарстане прошел ураган, серьезные повреждения получил жилой дом, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.
В результате прохождения неблагоприятных погодных условий снесло кровлю с крыши жилого дома по улице Лесозаводская. В квартиры через щели в перекрытиях стала просачиваться водаотмечается в публикации
К месту происшествия прибыли руководитель органа местного самоуправления и личный состав пожарно-спасательной части.
В Чистополе повалены восемь деревьев и повреждены два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.