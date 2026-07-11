Штормовым ветром в Наро-Фоминске срывало крыши с домов и обрывало провода

В Наро-Фоминске ветер сорвал крыши с домов, никто из жителей не пострадал Штормовым ветром в Наро-Фоминске срывало крыши с домов и обрывало провода

Москва11 июл Вести.Циклон "Бернадетт" пронесся по Наро-Фоминскому городскому округу. В поселке Никольское штормовым ветром сорвало кровли с домов, в нескольких деревнях оборваны провода, повсеместно повалены деревья. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает администрация округа в соцсети "ВКонтакте".

Штормовой ветер стал причиной обрывов проводов в Наро-Фоминске, деревнях Афанасовка, Ивановка, Савеловка, Любаново, Симбухово, Котово, Архангельское и других говорится в публикации

Повреждения оперативно устраняют аварийные бригады "Россетей" и "Мособлэнерго".

Поваленные деревья уже распилены и вывезены. В деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль.

Последствия непогоды в округе устраняют без задержек, подчеркнули в администрации.