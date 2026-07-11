В Твери из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья

Циклон "Бернадетт" повалил десятки деревьев в Твери В Твери из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья

Москва11 июл Вести.В субботу, 11 июля, на Тверскую область обрушился циклон "Бернадетт", который принес ливни, сильный ветер и грозы. Об этом сообщает KP.RU.

Непогода повалила десятки деревьев в областном центре.

На улицах Горького, Благоева (около пляжа), Шмидта и Петербургском шоссе стволы заблокировали проезжие части и набережную, оборвав электропровода отмечается в сообщении

По данным очевидцев, в центре Твери ветер разрушил остановочный павильон. Из-за обильных дождей машины оказались наполовину в воде.