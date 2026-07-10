Baza: в ближайшие сутки стихия доберется до Подмосковья и Москвы

Baza: мощные ливни подбираются к Москве Baza: в ближайшие сутки стихия доберется до Подмосковья и Москвы

Москва10 июл Вести.Циклон "Бернадетт" добрался до центрального региона. Как сообщает Baza, его влияние на себе в ближайшие сутки ощутят жители Подмосковья и южных окраин столицы.

Сейчас из-за грозы, сильного дождя и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с ввели штормовое предупреждение в отдельных районах Тульской и Калужской областей.

Тулу уже накрыл ливень с крупным градом, а к северо-западу от Калуги очевидцы заметили формирующуюся воронку торнадо сказано в публикации

Завтра и послезавтра в Москве и области прогнозируются сильные ливни, грозы, но они, по словам экспертов, пройдут в щадящем режиме – вероятен локальный град и умеренные шквалы.

Завтра наиболее неблагоприятная погода ожидается в центре и на западе Московской области. Послезавтра - на севере области, рассказал изданию Виктор Степаненко, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ.

Ранее сообщалось, что 9 июля упавшие из-за смерча деревья травмировали трех человек в Рязанской области, среди пострадавших детей нет.