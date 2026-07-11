Москва11 июлВести.В Подмосковье в результате ураганного ветра пострадали несколько жилых домов в коттеджном поселке под Наро-Фоминском. Об этом сообщает канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По территории прошел сильный ветер, из-за которого снесло крыши и их облицовку на нескольких домах. Предварительно, среди местных жителей никто не пострадал. Сейчас они устраняют последствия непогодыговорится в публикации
Ранее синоптики предупреждали, что в Подмосковье ожидаются дожди, гроза, ливень, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.