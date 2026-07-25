Ливень с грозой и ураганом обрушились на Ростов-на-Дону

На Ростов-на-Дону налетел ураган с грозой Ливень с грозой и ураганом обрушились на Ростов-на-Дону

Москва25 июл Вести.В Ростове-на-Дону бушует непогода. Вечером субботы, 25 июля, на город налетел ураган – об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, после 17.00 небо закрыли тучи и стало темно. Потом начался мощный ливень с громом и сильным шквальным ветром.

Порывистый ветер повалил деревья и отключил электричество в ряде городских районов говорится в публикации

В управлении МВД России по Ростовской области водителей предупредили об опасности аквапланирования – потери контроля над машиной из-за водяной пленки на асфальте. В соцсетях появились кадры сломанных деревьев, в том числе на улице Ленина, где ствол перекрыл дорогу.