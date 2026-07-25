Москва25 июлВести.В Ростове-на-Дону бушует непогода. Вечером субботы, 25 июля, на город налетел ураган – об этом сообщает MK.RU.
По данным издания, после 17.00 небо закрыли тучи и стало темно. Потом начался мощный ливень с громом и сильным шквальным ветром.
Порывистый ветер повалил деревья и отключил электричество в ряде городских районовговорится в публикации
В управлении МВД России по Ростовской области водителей предупредили об опасности аквапланирования – потери контроля над машиной из-за водяной пленки на асфальте. В соцсетях появились кадры сломанных деревьев, в том числе на улице Ленина, где ствол перекрыл дорогу.