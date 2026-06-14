Москва14 июнВести.Многодетные родители из Твери рассказали, что в их квартиру во время грозы 12 июня влетела шаровая молния, сообщает SHOT.
По данным паблика, мужчина и женщина стояли у окна и снимали сверкающие молнии на видео. В какой-то момент к их окну приблизилась шаровая молния. Жильцы утверждают, что она влетела в квартиру и "приземлилась" в духовке.
Мужчина на панике не придумал ничего лучше, чем заливать водой из баков включенную плиту, чтобы победить опасный "разряд"пишет SHOT
В итоге перепуганные люди вызвали пожарных, которые справились с возгоранием.